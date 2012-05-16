На міжбанку торги закрилися котируваннями 8,0500/8,0550 грн/дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 8,0390/8,0440, до 12:00 ціни зросли 8,0495/8,0525. На час закриття торгів цінові рівні досягли наступних значень 8,0500/8,0550 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2589/93, до 12:00 ціни піднялися 0,2596/0,2600. На час закриття досягли рівня 0,2598/0,2602. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,9575 (+0,6050).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2680/1,2740. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями 10,2015/10,2095, до 12:00 ціни пішли вгору 10,2360/10,2460. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH встановилися на рівні 10,2405/10,2530.