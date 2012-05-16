Боргів з відшкодування ПДВ перед малим бізнесом немає - ДПСУ

Боргів з відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) до 1 млн грн перед малим бізнесом на сьогодні немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив голова Державної податкової служби України (ДПСУ) Олександр Клименко.

«З січня місяця я особисто відстежую питання відшкодування малому бізнесу. Станом на зараз, я можу вас повідомити, що сьогодні немає боргів до 1 млн грн за підтвердженими податковими (деклараціями - УНІАН) підприємств. І в багатьох судових рішеннях ми пішли на компроміс з платником, і ці суми були отримані. В середньому, це 1,5 тис. дрібних і середніх підприємств, які отримують відшкодування ПДВ», - зазначив він.