Експерти прогнозують зниження прямих іноземних інвестицій до України на 15%

Обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ), спрямованих до України в поточному році, швидше за все, буде на 15% меншим за показник 2011 року. Про це йдеться в огляді, підготовленому експертами "ІНГ Банк Україна».

В огляді зазначається, що динаміка ПІІ за січень-березень 2012 р. (-6,9% г / г) виглядає помітно краще, ніж у другому півріччі 2011 р. (-37,3% і -33,7% за III кв. 2011 р. і IV кв. 2011 відповідно).

«Ми вважаємо, що більша частина ПІІ останнім часом представлена не новими інвестиціями, а підтримкою діючого бізнесу з боку іноземних власників - найбільш наочним прикладом цього є фінансовий сектор», - говорять експерти банку.

При цьому вони відзначають, що збільшення обсягу ПІІ в даному секторі протягом I кв. 2012 приблизно на 0,1 млрд дол вказує лише на продовження рекапіталізації банків їх іноземними власниками.

«Варто зазначити, що найбільш привабливою галуззю для інвесторів традиційно є промисловість, при цьому найбільший обсяг ПІІ протягом минулого кварталу в даній галузі був зафіксований в сегменті електроенергетики, що може пояснюватися приватизацією компаній даного сектора в кінці 2011 - початку 2012 рр..», - йдеться в огляді.

Також експерти банку звертають увагу на досить значний в минулому кварталі обсяг інвестицій в сегмент торгівлі, який, безумовно, підтримає в цьому році діяльність цієї галузі, яка протягом 2011-2012 рр.. залишається серед лідерів зростання.

«На нашу думку, в поточному році динаміка ПІІ не зміниться. Таким чином, ми підтверджуємо наш прогноз щодо зниження ПІІ в 2012 р. на 15% », - зазначають експерти" ІНГ Банк Україна».

Як повідомляв УНІАН, у січні-березні 2012 року в економіку України іноземні інвестори вклали 885,1 млн дол.. прямих інвестицій, що на 4,4% менше показника за аналогічний період 2011 року.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал), спрямованих в Україну, на 1 квітня 2012 року склав 50 млрд 793,5 млн дол, що на 1,7% більше порівняно з обсягами інвестицій на початок 2012 року.

Довідка УНІАН. У 2011 році в економіку України іноземні інвестори вклали 6,48 млрд дол. прямих інвестицій, що на 8% більше показника 2010 року.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал), спрямованих в Україну, на 31 грудня 2011 року становив 49 млрд 362,3 млн дол, що на 10,2% більше в порівнянні з обсягами інвестицій на початок 2011 року.