ДПСУ в I кварталі скоротила перевірки касової дисципліни малого бізнесу на 93%

Державна податкова служба України (ДПСУ) в I кварталі 2012 року скоротила перевірки касової дисципліни малого бізнесу на 93%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова ДПСУ Олександр Клименко.

«На сьогодні на 93% скорочено перевірки (касової дисципліни бізнесу - УНІАН). Вони практично не проводяться, проводяться лише там, де ризикоорієнтована система видає ризики», - сказав він.

Також, нагадав О.Клименко, з початку року скорочено перевірки малого бізнесу. «Планові перевірки бізнесу, ми провели статистику, вони скорочуються в рази... Сьогодні ми дійшли до 8 тис. на рік (з 23 тис. у 2011 році)... Знову ж таки перевірки лише там, де з'являються податкові ризики», - сказав він.