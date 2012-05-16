ДПСУ запевняє, що час на оформлення податкової документації скоротиться в півтора разу

До кінця поточного року бухгалтери будуть витрачати на оформлення податкової документації в півтора разу менше часу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції заявив голова Державної податкової служби України (ДПСУ) Олександр Клименко.

За його словами, сьогодні на податковий облік витрачається 657 годин робочого часу бухгалтера в рік, і за цим показником Україна займає 175-те місце в рейтингу Світового Банку Paying Taxes.

В середньому за податковими системами на це витрачається 277 годин.

«Це перший етап нашого завдання - скоротити час і вийти на середній показник, який є... Щоб кожен бухгалтер відчув ці зміни і став у півтора рази витрачати менше часу на спілкування та обслуговування», - зазначив О.Клименко.