Законопроект про вдосконалення процедури банкрутства винесено на громадське обговорення

Міністерство юстиції винесло на громадське обговорення проект закону “Про внесення змін до деяких законів України з питань банкрутства”.Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, зміни до низки законодавчих актів, що регулюють в країні процедуру банкрутства, розроблені міністерством з метою підвищення ефективності процедур банкрутства та зменшення можливості зловживань під час проваджень у справі про банкрутство.

За словами міністра юстиції Олександра Лавриновича, при розробці законопроекту фахівці Мін‘юсту виходили з того, що на даний час процедура банкрутства в Україні є надмірно тривалою, здійснення процедури розпорядження майном може тривати невизначений період часу. На практиці, процедури банкрутства тривають по кілька років, що негативно впливає на погашення заборгованості кредиторів, у тому числі і з заробітної плати. Крім того, така тривалість процедур банкрутства абсолютно не гарантує відновлення платоспроможності підприємства. Через невизначеність максимальних строків для реалізації окремих прав та обов’язків учасників процесу коефіцієнт погашення вимог у процедурі банкрутства залишається занизьким.

Крім того, однією з причин, що має наслідком затягування процедур банкрутства, є відсутність узгодженої позиції на зборах кредиторів та комітету кредиторів суб’єктів управління об’єктами державної власності, державної податкової служби, Пенсійного фонду та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування під час прийняття рішень на комітеті кредиторів боржника.

Окремою проблемою є зупинення розгляду господарськими судами справ про банкрутство у зв’язку з оскарженнями ухвал в апеляційному та касаційному порядку. При цьому норми чинного закону не дозволяють забороняти господарським судам приймати рішення про продовження строків процедур банкрутства, а також продовжувати розгляд справи про банкрутство незалежно від апеляційного та касаційного оскарження.

З огляду на означені проблеми, Міністерство юстиції пропонує встановити законом, що граничні строки процедур не можуть бути продовжені, а оскарження ухвал місцевого або апеляційного господарського суду у справах про банкрутство, постанови про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури не є підставою для зупинення провадження у справі про банкрутства та не може перешкоджати продовженню розгляду справи відповідним судом.

Крім того, Міністерство юстиції пропонує уточнити повноваження державного органу з питань банкрутства. Зокрема, проектом пропонується запровадити представництво державним органом з питань банкрутства на зборах кредиторів та в комітеті кредиторів інтересів суб’єктів управління об’єктами державної власності, державної податкової служби, Пенсійного фонду та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування. Оскільки державний орган з питань банкрутства володіє спеціальними знаннями саме щодо провадження процедур банкрутства, він може приймати кваліфіковані рішення на засіданнях комітету кредиторів. Разом з тим, питання, які стосуються прощення або списання кредиторських вимог, мирової угоди, державний орган з питань банкрутства буде заздалегідь узгоджувати з органами, яких представляє, та голосувати кількістю голосів органів, які погодили відповідне рішення.

Законопроектом передбачається закріпити в законодавстві однозначне трактування поняття “банкрутство”.

Пропонується уточнити випадки підготовки державним органом з питань банкрутства висновків про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства, а саме щодо державних підприємств чи підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків, та на запити суду, прокуратури та учасників провадження у справі про банкрутство.

Також, у разі наявності обґрунтованих сумнівів, пропонується запровадити можливість призначення господарським судом судової експертизи з визначення початкової вартості майна боржника за клопотанням державного органу з питань банкрутства. Така норма дасть змогу уникнути умисного заниження початкової вартості майна боржника в процедурах банкрутства.

Крім того, з метою спрощення процедури банкрутства передбачається виключити погодження переліку ліквідаційних мас з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері управління об’єктами державної власності, Фондом державного майна України. На думку фахівців Мін‘юсту, вказана норма призводить до затягування процедур банкрутства.

Зауваження та пропозиції до проекту закону “Про внесення змін до деяких законів України з питань банкрутства” прийматимуться від фізичних осіб та юридичних осіб, їх об’єднань протягом місяця з дня оприлюднення на адресу: м. Київ, вул. Артема, 73, Міністерство юстиції України, Департамент нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу. З текстом проекту закону можна ознайомитися на сайті Міністерства юстиції у рубриці “Обговорюємо законопроекти».