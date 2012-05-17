ЄБА оцінила податковий індекс України на 1,9 за 5-бальною шкалою

Європейська Бізнес Асоціація визначила податковий індекс країни на рівні 1,9 за 5-бальною шкалою.

Як передає кореспондент УНІАН, такі результати проекту «Податковий індекс» озвучила сьогодні під час прес-конференції виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев'янко.

«Податковий індекс ми рахували за чотирма компонентами: це податкове законодавство, його якість, має вагу (в структурі індексу - УНІАН) 15%, адміністрування податків - 40%, фіскальний тиск - 30% і якість податкового обслуговування - 15%», - каже вона.

Як розповіла директор InMind Олена Попова, найнижчий індекс спостерігається за показником «адміністрування податків» - 1,62. «Рівень фіскального тиску трохи вищий - 2,11 і найвищий показник це робота податкової служби - 2,36», - зазначила вона. При цьому рівень податкового законодавства респондентами оцінений в 1,76.

За словами О.Попової, визначення податкового індексу здійснено на підставі опитування 117 компаній, що входять до складу Європейської Бізнес Асоціації. Серед них майже у рівному співвідношенні представлені малі, середні та великі компанії.