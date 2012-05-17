Платникам податків у січні-квітні відшкодовано 15,1 млрд грн ПДВ

Платникам податків у січні-квітні 2012 року відшкодовано 15,1 млрд грн ПДВ (при заявлених 14 млрд грн), що на 23% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

Згідно з повідомленням, більш ніж 57% суми податку відшкодовано в автоматичному режимі. «Автоматом» ПДВ одержав 351 платник на загальну суму майже 8,6 млрд грн. Це представники таких галузей економіки, як будівельна, гірничо-металургійна, машинобудування, суднобудування, електротехнічна, енергетична, легка і хімічна промисловість, сільське господарство і торгівля; також це зернотрейдери, авіаперевізники, виробники металевих виробів.

За період дії механізму автоматичного відшкодування кількість платників, які одержали таку бюджетну компенсацію, збільшилася в 10,3 раза.