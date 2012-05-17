ВР ухвалила закон про держпідтримку експортної діяльності

Верховна Рада ухвалила Закон України «Про державну фінансову підтримку експортної діяльності» (№9373).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 253 із 334 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі

Цей закон визначає засади державної фінансової підтримки експортної діяльності і спрямований на створення сприятливих умов для розширення експортного потенціалу вітчизняних суб’єктів господарювання, забезпечення захисту українських експортерів від ризику неплатежів та фінансових втрат, підвищення конкурентоспроможності товарів українського походження на світових ринках.

Відповідно до закону, державна фінансова підтримка експортної діяльності може здійснюватися шляхом: надання банками-кредиторами експортних кредитів українським експортерам згідно з укладеними зовнішньоекономічними договорами (контрактами) для здійснення експорту або забезпечення виробництва товарів українського походження; іноземним покупцям або банкам іноземних покупців під зобов’язання закупівлі ними товарів українського походження.

Державна фінансова підтримка експортної діяльності може здійснюватися через страхування експортних кредитів та зовнішньоекономічних договорів (контрактів); надання гарантії виконання іноземним покупцем зобов’язань за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) та гарантій банкам-кредиторам за наданими експортними кредитами; надання гарантій виконання зобов’язань українських експортерів під час участі в міжнародних тендерах у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України.

Фінансова підтримка надається виключно щодо товарів, визначених переліком товарів українського походження, яким надається державна фінансова підтримка експортної діяльності, під час здійснення їх експорту або для виробництва товарів, які підлягають експорту. Перелік та порядок віднесення до нього товарів затверджується Кабінетом міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики.

Для ведення цієї політики передбачається створення державою в особі Кабінету міністрів України державної фінансової установи - експортно-кредитного агентства у формі публічного акціонерного товариства з метою страхування українського експортера від комерційних та некомерційних ризиків та надання гарантії виконання іноземним покупцем зобов’язань за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), гарантій банкам-кредиторам за наданими експортними кредитами та гарантування виконання зобов’язань українських експортерів під час участі у міжнародних тендерах. Кабінетом міністрів України визначаються банки-кредитори установ щодо надання експортних кредитів.

Експортно-кредитне агентство провадить діяльність на підставі статуту, що затверджується Кабінетом міністрів України.

Законом передбачено, що з метою здійснення контролю за реалізацією державної політики у сфері підтримки експортної діяльності, а також забезпечення державного нагляду за діяльністю експортно-кредитного агентства створюється Наглядова рада з питань державної підтримки експортної діяльності. Наглядову раду з питань державної підтримки експортної діяльності очолює голова, який призначається прем’єр-міністром України за поданням керівника центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики.

Кабінет міністрів України під час підготовки проекту Закону про Державний бюджет України на відповідний рік розглядає питання щодо забезпечення державної фінансової підтримки експортної діяльності.

В законі визначені умови страхування зовнішньоекономічних договорів (контрактів), експортних кредитів та надання гарантій здійснюється. Страхова виплата становить не більше 90 відсотків суми зовнішньоекономічного договору (контракту) або експортного кредиту в разі настання некомерційного ризику та не більше 85 відсотків у разі настання комерційного ризику.

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