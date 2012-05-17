Торги доларом на міжбанку сьогодні закрилися зростанням котирувань

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0480/8,0530, до 12:00 звузився спред - 8,0495/8,0520. До закриття торгів цінові рівні піднялися до 8,0520/8,0560 грн/долл.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2600/0,2604, до 12:00 ціни знизилися - 0,2597/0,2601. До закриття ціни залишилися на тому ж рівні. У Росії курс долар-рубль продовжував зростати, а фіксинг СЕЛТ за підсумками торгів становив 31,0975 (+0,1400).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,2730/1,2732, а до 15:00 впали до 1,2688/1,2790.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,2450/10,2530, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,2325/10,2420. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 10,2140/10,2250.