Банківська система за 4 місяці одержала 1,8 млрд грн прибутку

Банківська система України за підсумками січня-квітня 2012 року одержала прибуток у розмірі 1,8 млрд грн, проти 0,5 млрд грн збитків за аналогічний період 2011 року, йдеться в повідомленні НБУ.

За даними Нацбанку, доходи банків збільшилися на 2% - до 46,8 млрд грн, зокрема процентний дохід — 37,3 млрд грн, комісійний дохід — 6,4 млрд грн. Витрати банків у січні-квітні зменшилися на 2,9% - до 45 млрд грн.

Довідка УНІАН. Банківська система України за підсумками 2011 року, порівняно з 2010 роком, скоротила збитки на 40% - до 7,708 млрд. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Fitch пояснив, що заважає відновленню українського банківського сектора