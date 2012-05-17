ВР прийняла в першому читанні законопроект про узгодження податкового і митного законодавства

Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Податкового Кодексу України щодо узгодження деяких норм Податкового і Митного законодавства» (№10452).Як передає кореспондент УНІАН, за цей законопроект проголосував 261 із 334 народних депутатів України, зареєстрованих у сесійній залі.

Народні депутати також проголосували за скорочену процедуру підготовки цього законопроекту до другого читання.

Основною метою законопроекту є узгодження окремих норм податкового і митного законодавства. Так, вносяться наступні зміни до Податкового кодексу (ПК): визначаються поняття «магазин безмитної торгівлі», «спеціальна митна зона» відповідно до Митного кодексу (МК); визначаються особливості оподаткування ПДВ і акцизним збором операцій з вміщення товарів у певний митний режим, операцій з пересилання на митну територію України товарів у міжнародних поштових і експрес-відправленнях, операцій з ввезення на митну територію товарів фізособами; уточнюються операції, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою ПДВ товарів, які підлягають митному оформленню.

Крім того, законопроектом передбачено внесення таких змін до МК: впровадження прозорішої процедури декларування митної вартості товарів і контролю з боку митних органів за правильністю її визначення; уточнення термінів і порядку тимчасового ввезення громадянами-нерезидентами транспортних засобів особистого користування на митну територію України; вдосконалення правового регулювання порядку переміщення (пересилання) товарів у міжнародних поштових і експрес-відправленнях; вдосконалення правового регулювання окремих питань, пов'язаних з притягненням до адміністративної відповідальності за порушення митних правил тощо.