В Україні роздрібний товарооборот підприємств у січні-квітні зріс на 13,2%

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств України у січні-квітні 2012 року (у співставних цінах) зріс на 13,2% порівняно із січнем-квітнем 2011 року, і склав 116,45 млрд грн, йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

При цьому найбільше зростання відмічено в Запорізькій області — на 18,6% - до 4,81 млрд грн, Миколаївській області — на 16,7% - до 2,36 млрд грн, АР Крим — на 16,6% - до 3,81 млрд грн, Чернігівській області — 16,3% - до 1,83 млрд грн, а також у м. Севастополі — на 17,8% - до 1,2 млрд грн.

Довідка УНІАН. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств України, які здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі і ресторанного господарства, в 2011 році (у січні-грудні 2011 р., у співставних цінах) зріс на 13,7%, порівняно з 2010 роком (до січня-грудня 2010 р.), і склав 346,5 млрд грн.