Бюджетну політику тепер буде визначати Президент

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо системи програмних документів) (№9665).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 235 із 317 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого Верховна Рада України за підтримки 273 депутатів прийняла у першому читанні законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо системи програмних документів)". Документом вносяться зміни до Бюджетного кодексу, згідно з якими проект основних напрямів бюджетної політики та прогноз Державного бюджету України мають ґрунтуватися на щорічних посланнях Президента. При цьому повноваження Верховної Ради щодо визначення бюджетної політики вилучається. Окрім того, на щорічних посланнях Президента базуватиметься і Програма діяльності Кабінету міністрів.

Коментуючи ухвалене тоді рішення, заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко заявив, що парламент фактично розпочав процес зміни Конституції та державного політичного устрою. "Цей законопроект остаточно перетворить Україну на одну із найсильніших авторитарних моделей президентської республіки", - сказав М.Томенко.

Віце-спікер звернув увагу на те, що цим документом вносяться зміни до шести законів України, серед яких "Про Кабінет Міністрів України", "Про місцеві державні адміністрації", "Про центральні органи виконавчої влади".

М.Томенко також звернув увагу на те, що уряд фактично виводиться із системи керування місцевими адміністраціями. "По значних позиціях Президент, а точніше Адміністрація Президента, прямо здійснює управління місцевими, обласними, районними адміністраціями для виконання щорічного Послання Президента України та його указів", - констатував він.