Експерт: «У менталітеті податкової служби видно зміни»

Директор Міжнародного фонду ім. Блейзера Олег Устенко вважає, що податкова служба України не декларативно, а практично стала на шлях трансформації з фіскального органу в сервісну установу.

На його думку, помітно явне зміщення акцентів у роботі державної податкової служби.

«Оновлена ​​ДПСУ - це інституція, яка не тільки зобов'язана, але й дійсно хоче надавати послуги. У даному випадку «платник податків сприймається вже не як об'єкт докладання примусових зусиль зі сплати податків, а як клієнт, котрому повинен бути наданий і цілий ряд послуг», - зазначив економічний експерт.

Олег Устенко звернув увагу на принципову зміну в менталітеті податкової служби: «Клієнт-платник податків сплачує податки, а ДПСУ надає йому високоякісні консультаційні та супровідні послуги зі сплати цих коштів до бюджету».

Одним із найбільш «вузьких» місць, завдяки яким у глобальному рейтингу Світового банку "Doing Business Report" Україна поки має невисокі показники, на думку виконавчого директора Міжнародного фонду ім. Блейзера Олега Устенка, є «існуюча в країні практика сплати податків, включаючи час, який необхідно витратити на пов'язані з цим процесом процедури».

«У цьому зв'язку впровадження будь-якого виду електронних послуг має вітатися. Більше того, враховуючи ризики для підприємців, пов'язані з безпосереднім фізичним контактом із представниками податкової служби, використання сучасних ІТ-технологій є серйозним кроком уперед», - впевнений експерт.

«Активне впровадження цієї системи у практику господарювання дозволить поліпшити позицію України в міжнародних рейтингах», - резюмував він.