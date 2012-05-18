ВР ухвалила в першому читанні зміни до закону про гарантії відновлення заощаджень громадян

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні урядовий проект закону “Про внесення змін до Закону України “Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України” (№10355).Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 237 із 304 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом передбачено, що компенсація громадянам України втрат від знецінення грошових заощаджень проводиться, починаючи з 1997 року в грошовій формі за рахунок коштів державного бюджету України та інших формах відповідно до законодавства.

Компенсація втрат від знецінення грошових заощаджень, поміщених до 2 січня 1992 р. в установи Ощадного банку СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери, придбані в таких установах, проводиться їх власникам у готівковій чи безготівковій формі через установи Ощадного банку України після внесення в інформаційно-аналітичну систему “Реєстр вкладників заощаджень громадян” відомостей про них, необхідних для ідентифікації вкладника під час відкриття рахунка. Обслуговування громадян, пов’язане із внесенням зазначених відомостей, здійснюється безоплатно.

Відповідно до законопроекту, порядок проведення компенсації, у тому числі перерахування коштів, передбачених у державному бюджеті України, установам Ощадбанку України та колишнього Укрдержстраху, визначається Кабінетом міністрів.

Також передбачено, що у разі смерті вкладника спадкоємці або інші особи, представники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування або громадських організацій, які взяли на себе організацію похорону, можуть за умови пред’явлення ощадної книжки або страхового свідоцтва вкладника та свідоцтва про його смерть одержати в установах Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху за місцезнаходженням вкладу або страхового внеску частину проіндексованого вкладу чи страхового внеску, сума якої визначається Кабінетом міністрів, для організації похорону та проведення необхідних відповідно до національних традицій поминально-ритуальних заходів.