Торги доларом на міжбанку сьогодні відкрилися зростанням котирувань
10:50, 18 травня 2012Фінанси
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Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зростанням котирувань – 8,0530/8,0580 грн/дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2566/70, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,1920/10,2000.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знову впали – 1,2657/59 (четвер — 1,2730/32).
У четвер Нацбанк на ринок не виходив.
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