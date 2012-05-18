Торги доларом на міжбанку сьогодні відкрилися зростанням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зростанням котирувань – 8,0530/8,0580 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2566/70, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,1920/10,2000.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знову впали – 1,2657/59 (четвер — 1,2730/32).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.