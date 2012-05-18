Кількість платників податків, які використовують електронну звітність, збільшилася до понад 94%

Кількість платників податків, які використовують електронну звітність, у січні-квітні 2012 року збільшилося на 3% - до понад 94%.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

«Якщо на початок року декларації з ПДВ в електронному вигляді надсилали 91,3% платників, то сьогодні вже більш ніж 94%», - наголошується у повідомленні відомства.

У порівнянні з минулим роком кількість таких платників податків зросла вдвічі. У квітні 2011 року через Інтернет звітували тільки 45% платників.

Податківці відзначають, що такий вид безконтактного спілкування податківців з платниками дозволяє уникнути черг у податкових інспекціях у дні звітності.

Загалом у січні-квітні п.р. прийнято 30,7 млн. звітів від 341,5 тис. платників податків. Минулого року 322 тис. платників направили 17,1 млн. звітів.