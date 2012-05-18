«Ерсте Банк» знизив прогноз інфляції в Україні в 2012 році з 9% до 4,5%

Аналітики «Ерсте Банку» понизили прогноз інфляції в Україні у 2012 році з 9% до 4,5%, при цьому зберегли прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) на рівні 1%.

В аналітичному звіті банку наголошується, що рекордний урожай минулого року дозволив накопичити значні запаси продукції на поточний рік і понизити ціни на продукти харчування.

Крім того вказується, що курс гривні залишається фіксованим до долара, який, у свою чергу, зміцнюється щодо більшості світових валют. Результатом підтримки курсу гривні є значні процентні ставки, які стримують зростання кредитування і внутрішнього попиту. Також уряд залишає ціни на комунальні послуги без змін, незважаючи на те, що це єдина умова з боку МВФ для продовження кредитування. Зовнішні товарні ринки також сприяють падінню інфляції, оскільки ціни на нафту та інші ключові товари знижуються. «Очевидно, що підвищення цін на комунальні послуги цього року не відбудеться. Втім, ми чекаємо підвищення окремих акцизів, оскільки уряду буде важко виконати всі витрати бюджету. Загалом інфляція у 2012 році становитиме 4,5%», - відзначає аналітик «Ерсте Банку» Мар'ян Заблоцький.

Що стосується динаміки ВВП, то, як відзначають експерти банку, економічне зростання у першому кварталі було значно підтримане галуззю будівництва і агропромисловістю, зростання яких історично найбільш нестабільне. «Ядро української економіки – важка промисловість – страждає від скорочення зовнішнього попиту. Промислове виробництво у I кв. зросло всього на 0,9% р/р», - каже М.Заблоцький.

Експерти «Ерсте Банку» чекають подальшого спаду зовнішнього попиту у зв'язку з уповільненням економічного зростання в країнах, що розвиваються, що, відповідно, вплине на темпи зростання ВВП – на даний момент прогнозоване зростання у 2012 році становить 1%. Найбільше занепокоєння навіть для цього незначного зростання викликає стан державних фінансів. В уряду можуть виникнути труднощі з виконанням плану запозичень, у зв'язку з чим доведеться скорочувати бюджетні витрати, пік яких припадає на грудень. «Різке зниження витрат державного сектора в останній місяць негативно вплине на ВВП. Також під питанням залишається здатність агропромисловості продемонструвати значний урожай. Різкі погодні зміни можуть відчутно понизити продуктивність посівів», - пояснює М.Заблоцький.

Як повідомляв УНІАН, у квітні Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання ВВП України у 2012 році з 4,8% до 3%. Зростання ВВП України у 2013 році очікується на рівні 3,5%.

При цьому МВФ поліпшив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% у поточному році (грудень до грудня). Інфляція у 2013 році очікується на рівні 5,9%.

Довідка УНІАН. Зростання ВВП у І кварталі 2012 р. сповільнилося і становило 1,8% у порівнянні зі зростанням у 5,4% роком раніше.

В Україні у квітні цього року проти березня 2012 р. ціни не змінилися, інфляція становила 0%, проти квітня 2011 року інфляція становила 0,6%.

Інфляція у січні-квітні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 2,3%, з початку 2012 р. – 0,7%.

Державний бюджет України на 2012 рік розрахований, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляція - на рівні 7,9%.