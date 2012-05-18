Рахункова палата рекомендує уряду розробити стратегію боргової політики для ефективного управління державним боргом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час заслуховування у Верховній Раді звіту уряду щодо виконання державного бюджету 2011 року заявив голова Рахункової палати Роман Магута.

«Для запобігання ризикам Рахункова палата рекомендувала б уряду розробити і затвердити середньострокову стратегію боргової політики з визначенням граничних норм боргових параметрів, критеріїв ефективності використання запозичених коштів», - сказав він.

Крім того, додав Р.Магута, для запровадження системного управління всіма процесами державного боргу пропонується ухвалити закон про державний борг, який вже поданий до ВР.

Р.Магута наголосив, що нарощення як державного, так і гарантованого боргу повинно проводитися досить виважено, щоб не призводити до негативних наслідків.

Він нагадав, що у 2011 році державний гарантований борг зріс більш як на 40 млрд грн.

За словами Р.Магути, за останні три роки борг зріс у 2,5 рази. «На погашення державного боргу витрачена кожна шоста гривня надходжень до державного бюджету», - сказав він.

Він зауважив, що виконання держбюджету 2011 року здійснювалося в умовах недотримання майже третини запропонованих державних запозичень, що зумовлено зовнішніми і внутрішніми чинниками.

«Зазначене стало однією з основних причин здійснення видатків загального фонду менш від планового обсягу та перенесення окремих платежів з погашення боргу на 2012 рік», - сказав він.

Звіт уряду про виконання держбюджету за минулий рік відбувався у майже порожній сесійній залі парламенту.