Янукович хвалиться: завдяки зростанню економіки зарплата підвищилась на 15%

Середня зарплата в Україні завдяки зростанню економіки за рік підвищилась майже на 15%.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це Президент України Віктор Янукович заявив під час зустрічі з представниками Міжнародного клубу парламентаріїв та експертів «ЄС-Україна».

«Минулого року зростання середньої заробітної плати було на рівні 10,5%, зараз за цей період часу - 14,7%», - сказав В.Янукович, зазначивши, що позитивна динаміка зростання вітчизняної економіки спостерігається третій рік поспіль.

Глава держави зокрема звернув увагу на значне збільшення протягом цього часу показників ВВП, скорочення дефіциту бюджету, зниження рівня інфляції.

«Ми починали з падіння ВВП більше 15%, виробництва - 23%, дефіцит бюджету наближався до 16%. У цьому році в бюджеті дефіцит ми заклали 2,5%», - наголосив В.Янукович.

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