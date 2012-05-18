На міжбанку торги закрилися зростанням котирувань

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями: 8,0530/8,0580, на 12:00 звузився спред - 8,0540/8,0565. На час закриття торгів цінові рівні піднялися: 8,0550/8,0595 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2566/70, на 12:00 ціни підвищилися - 0,2569/73. На час закриття ціни знизилися: 0,2566/70. У Росії курс долар-рубль продовжував зростати, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 31,3200 (+0,2225).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,2657/59, а на 15:00 зросли: 1,2707/09. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями: 10,1920/10,2000, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,2160/10,2235. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли денного максимуму: 10,2335/10,2430.