Нацбанк будуть охороняти службові собаки

Національний банк України дозволив своїй відомчій охороні використовувати службових собак. Це передбачено постановою Нацбанку №160 від 17 квітня 2012 року.

Згідно з Правилами застосування спеціальних засобів активної оборони, заходів фізичної дії і використання службових собак працівниками відомчої охорони Національного банку України, собаки використовуватимуться для пошуку вибухових речовин, вибухових пристроїв, засобів підриву, вогнепальної зброї та боєприпасів.

Документом передбачено, що в Національному банку використовуються службові собаки, які пройшли курс дресирування, визнані придатними для службового використання і закріплені за кінологічним підрозділом Нацбанку.

Службові собаки використовуються на довгому і короткому повідці, без повідця, в наморднику і без нього, з урахуванням конкретної обстановки при охороні об'єктів Національного банку.

При цьому регулятор посилив вимоги до працівників відомчої охорони і заборонив завдавати ударів гумовими палицями по голові, шиї, в ключичні ділянки тіла, живіт і статеві органи правопорушників. Раніше працівникам охорони пропонувалося «прагнути не допускати» завдання ударів у зазначені частини тіла.

Постанова №160 набуде чинності після її офіційного обнародування.

Як повідомляв УНІАН, цього року в Україні було зафіксовано кілька резонансних нападів на відділення комерційних банків.