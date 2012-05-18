За створення «фінансових пірамід» хочуть встановити кримінальну відповідальність

Національна комісії з регулювання ринків фінансових послуг пропонує встановити кримінальну відповідальність за створення «фінансових пірамід».

Про це йдеться в листі голови Нацкомфінуслуг Андрія Стасевського до прем'єр-міністра України Миколи Азарова щодо запобігання функціонуванню так званих «фінансових пірамід».

Зокрема, в листі наголошується, що згідно з частиною першою статті 1 Закону України «Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг» фінансовою установою є юрособа, яка згідно із законом надає одну або кілька фінпослуг, а також інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг, у випадках, прямо визначених законом і внесених до відповідного реєстру у встановленому законом порядку.

При цьому на сьогодні в Державному реєстрі фінансових установ відсутня будь-яка інформація про так званий «МММ-2011» і статус фінансової установи ця організація не одержувала, як і ліцензії на здійснення діяльності з надання фінансових послуг.

Таким чином, у Нацкомфінпослуг відсутні повноваження щодо здійснення нагляду за діяльністю «МММ-2011».

Водночас, на думку Комісії, в діяльності організаторів проекту «МММ-2011» містяться ознаки скоєння злочину, передбаченого статтею 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство», віднесеного до підслідності органів внутрішніх справ.

При цьому Нацкомфінпослуг відзначає, що Закон України «Про захист прав споживачів» вже визначає поняття пірамідальної схеми («фінансової піраміди») і встановлює заборону її створення, експлуатації та сприяння розвитку.

«Разом з тим, як показує практика, діяльність «фінансової піраміди» «МММ-2011» активно рекламується в Україні», - наголошують в Комісії.

Щодо такої реклами Нацкомфінпослуг відзначає, що згідно з частиною першою статті 24 Закону України «Про рекламу» реклама послуг (банківських, страхових, інвестиційних тощо), пов'язаних із залученням коштів населення, або осіб, які їх надають, вирішується тільки за наявності спеціального дозволу, ліцензії, що підтверджує право на таку діяльність. Така реклама має містити номер дозволу, ліцензії, дату їх видачі та найменування органу, що видав цей дозвіл або ліцензію.

«Діяльність пірамідальних схем здійснюється шляхом залучення коштів населення, але, як наголошувалося раніше, така діяльність є незаконною і не може ліцензуватися або передбачати отримання спеціального дозволу. Тому, згідно з вимогами статті 24 Закону України «Про рекламу» реклама пірамідальних схем не може здійснюватися», - зазначають у Нацкомфінпослуг.

В цілому, на думку Комісії, органи державної влади на сьогодні мають всі необхідні повноваження для припинення реклами «фінансових пірамід» в Україні.

З метою вживання заходів для запобігання функціонуванню на території України «фінансових пірамід», інших сумнівних схем, які можуть призвести до привласнення коштів громадян, Нацкомфінупослуг пропонує:

1) доручити Міністерству юстиції України внести зміну до законодавства в частині встановлення кримінальної відповідальності за створення, використання або сприяння розвитку пірамідальних схем;

2) доручити Міністерству внутрішніх справ України провести слідчі дії стосовно організаторів «фінансової піраміди» «МММ-2011»;

3) посилити контроль Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів за дотриманням законодавства про рекламу з метою припинення реклами «фінансових пірамід» в Україні;

4) доручити Державній інспекції України з питань захисту прав споживачів і Державному комітету телебачення і радіомовлення України здійснити виробництво і розповсюдження соціальної реклами, спрямованої на підвищення фінансової обізнаності населення і його захисту від вкладання коштів у «фінансові піраміди»;

5) доручити Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку і інформатизації, пропрацювати питання про внесення змін до Закону України «Про телекомунікації» щодо обмеження доступу абонентів до ресурсів, через які здійснюється поширення інформації про діяльність «фінансових пірамід».