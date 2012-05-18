НБУ розширив перелік порушень, за які можуть накладати адмінштрафи

Національний банк України розширив перелік порушень, за які можуть бути накладені адміністративні штрафи.

Це передбачено постановою Нацбанку №84 від 12 березня 2012 року, якою вносяться зміни до Положення про порядок накладення адміністративних штрафів і яка набуде чинності після її офіційного обнародування.

На сьогоднішній день Національний банк вживає заходів щодо притягнення до адміністративної відповідальності, зокрема, у разі здійснення банківської діяльності без банківської ліцензії. У своєму циркулярі регулятор розширює перелік порушень і зазначає, що порушенням вважатиметься також і здійснення банківських операцій чи іншої діяльності з надання фінансових послуг без відповідної ліцензії НБУ або з порушенням умов ліцензування.

На сьогоднішній день в Положенні передбачено, що до осіб, які можуть бути об'єктом перевірки Нацбанку, на яких накладаються штрафи, відносяться власники істотної участі в банку, якщо НБУ вважає, що вона не відповідає вимогам, встановленим законом щодо істотної участі, або негативно впливає на фінансову безпеку і стабільність банку.

У зміненій редакції Положення пояснення з приводу того, коли власник банку може стати об'єктом перевірки НБУ, вилучено.