«Французьке ділове співтовариство» відзначає прогрес у діалозі з фіскальними органами України

Французький бізнес відзначає значний прогрес у побудові діалогу з фіскальними органами України, повідомив у коментарі УНІАН президент «Французького ділового співтовариства» Томас Моро.

Він зазначив, що за останні 6-7 місяців відбулися позитивні зміни в роботі Державної митної служби та Державної податкової служби України. Зокрема, на сьогодні можна говорити про існування конструктивного діалогу між бізнесом і керівництвом даних структур, чого не було раніше.

«Раніше було дуже важко, ніхто не хотів слухати про проблеми бізнесу», - підкреслив Т.Моро.

За його словами, останні місяці французьким компаніям вдалося налагодити діалог з керівництвом Держмитслужби, а це дає надію на вирішення проблем, які на сьогодні існують в іноземних компаній, що працюють в Україні. Зокрема, чергова зустріч французького бізнесу та керівництва Держмитслужби запланована на 28 травня.

Аналогічна робота проводиться і з податковими органами, які також демонструють бажання створити комфортні умови роботи бізнесу.

«Якщо цей діалог буде постійним, то принесе однозначно позитивний результат», - каже Моро.

Серед позитивних моментів в роботі з податківцями він назвав розширення списку французьких компаній, які будуть отримувати відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) в автоматичному режимі, а також поступове зменшення заборгованості з відшкодування податку.

За інформацією президента «Французького ділового співтовариства», на сьогодні компанії-члени асоціації вже отримали 80% від загальної суми податку, яка підлягає відшкодуванню.

«Готовність податкових органів вести діалог говорить про їхнє бажання йти назустріч бізнесу. Це важливо для французьких компаній, оскільки це перспектива для нас. Багато компаній, що входять в нашу асоціацію, готові збільшувати інвестиції в Україну, і якщо вони побачать бажання держорганів допомагати бізнесу, це зміцнить їхню впевненість у доцільності таких інвестицій», - каже Моро.

У той же час він підкреслив, що, незважаючи на позитивні зміни, на сьогодні ще багато питань, які стосуються вдосконалення податкового законодавства, порядку адміністрування податків, з метою створення сприятливих умов для роботи, як українського, так і іноземного бізнесу, залишаються невирішеними.

Як повідомляв УНІАН, Європейська Бізнес Асоціація визначила податковий індекс України на рівні 1,9 за 5-бальною шкалою.

Податковий індекс розраховується за чотирма компонентами: податкове законодавство - 15% (у структурі індексу), адміністрування податків - 40%, фіскальний тиск - 30% і якість податкового обслуговування - 15%.

Найнижчий індекс спостерігався за показником «адміністрування податків» - 1,62. Рівень фіскального тиску трохи вищий - 2,11 і найвищий показник - це робота податкової служби - 2,36. При цьому рівень податкового законодавства респондентами (117 компаній, що входять до складу Європейської Бізнес Асоціації) оцінено в 1,76.