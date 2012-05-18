Арбузов вважає реалістичним до 2014 р. досягти і утримувати інфляцію в межах 5-6%

Голова Національного банку України Сергій Арбузов вважає цілком здійсненним завданням до 2014 року довести і утримувати рівень інфляції в Україні на рівні 5-6%.

Про це глава НБУ заявив в інтерв'ю газеті «Наше місто».

«Ми вважаємо реалістичною середньострокову мету - до 2014 року досягти і утримувати рівень споживчої інфляції у межах 5-6%» - сказав С.Арбузов.

При цьому він відзначив, що за підсумками першого кварталу 2012 року інфляція в Україні була найнижчою порівняно з ближніми і далекими торговими партнерами. Так, за підсумками березня рівень споживчої інфляції у річному вираженні у єврозоні становив 2,6%, у Росії - 3,7%, Китаї - 3,6%, у Казахстані - 4,6%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні у квітні 2012 року порівняно з березнем 2012 року ціни не змінилися, інфляція становила 0%, проти квітня 2011 року інфляція становила 0,6%.

Інфляція у січні-квітні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 2,3%, з початку 2012 р. - 0,7%.

Інфляція в Україні в березні 2012 року порівняно з лютим 2012 року становила 0,3%, у січні-березні 2012 року (проти грудня 2011 року) - 0,7%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розраховано, виходячи з урядового прогнозу інфляції 7,9%.

У квітні Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз інфляції в Україні на 2012 рік з 8,5% до 7,9%. МВФ прогнозує інфляцію в 2013 році на рівні 5,9%.