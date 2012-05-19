Лідери ЄС закликають Грецію залишатися в єврозоні

Лідери Європейського Союзу знову висловили переконання у тому, що найкращим варіантом для вирішення економічних проблем Греції є збереження її членства в єврозоні.

Як передає радіо «Свобода», про це заявили голова Ради ЄС Херман ван Ромпей і голова Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу, які беруть участь у саміті "великої вісімки" в американському Кемп-Девіді. Одна з головних тим зустрічі - ситуація в єврозоні і, зокрема, в Греції.

Ж.Баррозу підтвердив, що країни єврозони готові виконати домовленості і надати Афінам фінансову допомогу - якщо Греція виконуватиме умови досягнутих раніше угод.

Заяви прозвучали на тлі політичної кризи в Греції, результатом якої може стати вихід країни з єврозони. Прихильники угод з ЄС за підсумками нещодавніх парламентських виборів не змогли сформувати уряд. Нові вибори призначені на 17 червня, зараз країною керує тимчасовий технічний уряд.

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