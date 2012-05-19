ЄБРР прогнозує прискорення зростання ВВП України у 2013 році до 4%

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2013 році прискориться до 4% в порівнянні з 2,5% в 2012 році, прогнозує Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) в оновленій оцінці економічних перспектив країн регіону, що вийшла в п'ятницю, 18 травня, повідомляє «Дзеркало тижня».

Згідно з повідомленням, банк також переглянув оцінку динаміки росту ВВП протягом поточного року: якщо в січні він прогнозував його зростання в четвертому кварталі 2012 року до четвертого кварталу 2011 року в 7%, то тепер — в 3,6%.

Крім цього, ЄБРР прогнозує, що середньорічна інфляція в Україні в 2012 році сповільниться до 4% з 7,7% в 2011 році.

Банк наголошує, що українську економіку зачепила нова хвиля нестабільності в єврозоні. Низький зовнішній попит і ціни на сталь призвели до погіршення ситуації в машинобудуванні та металургії, а значні державні інвестиції в інфраструктуру, пов'язані з Євро-2012, завершуються.

Крім того, сповільнився також зростання в сільському господарстві, яке постраждало від незвично холодної зими.

«Економіка України дуже піддається впливу єврозони. Події в ЄС будуть залишатися важливим фактором для зростання країни та економічної стабільності в найближчі місяці», — йдеться в документі.

ЄБРР також зазначає, що українська влада підтримувала жорстку податково-бюджетну політику в очікуванні цьогорічних великих платежів за зовнішнім боргом, однак нещодавно прийнятий пакет соціальних витрат може збільшити фіскальний тиск.

Як повідомлялося, зростання ВВП України в першому кварталі 2012 року по відношенню до аналогічного кварталу 2011 року сповільнилося до 1,8% в порівнянні з 4,7% в четвертому кварталі 2011 року, 6,5% - в третьому, 3,9% - у другому і 5,4% - у першому.

ВВП України за підсумками 2011 року склав 69,3% рівня ВВП 1990 року порівняно з 65,8% за підсумками 2010 року і 63,3% - за підсумками 2009 року.

Експерти міжнародних фінансових організацій та незалежні експерти більш обережні в прогнозах, оцінюючи можливе зростання української економіки цього року в 1-3%.