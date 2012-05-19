Арбузов запевняє: нема підстав як для глибокої девальвації, так і ревальвації гривні

На думку голови Національного банку України Сергія Арбузова, на сьогоднішній день немає підстав як для глибокої девальвації, так і ревальвації гривні.

Про це голова НБУ заявив в інтерв'ю газеті «Наше місто».

«На сьогоднішній день ми, як і раніше, не бачимо підстав як для глибокої девальвації, так і ревальвації гривні. Платіжне сальдо залишається в цілому збалансованим. І це, до речі, підтверджується не такою вже високою активністю НБУ на валютному ринку», - сказав С.Арбузов.

При цьому він відзначив, що на сьогодні валютний курс формується на підставі, в основному, ринкових чинників, і «втручання НБУ в процеси курсоутворення є не таким вже і значним».

Голова Нацбанку зазначив, що курс гривні залежатиме від стійких, а не ситуативних тенденцій щодо платіжного балансу. «Якщо провести постатейний аналіз, то два основні чинники, які на 70% сформували згаданий торішній мінус у зовнішній торгівлі - це нарощування в 1,6 разу закупівель машин і устаткування (що було пов'язане, в основному, з підготовкою до Євро-2012, а також забезпечило як наслідок приріст капітальних інвестицій майже на 40%), а також збільшення більш ніж у 1,4 разу платежів за енергоносії (і це після зростання в 1,8 разу в 2010 році)», - повідомив С.Арбузов.

Що стосується фінансового рахунку, то, за його словами, тут основний попит на валюту був сформований на готівковому ринку, що поглинув за рік близько 12 млрд дол. «Зараз цей показник теж щомісячно скорочується», - сказав голова НБУ.

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