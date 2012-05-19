Віце-прем'єр-міністр України Сергій Тігіпко обіцяє, що свавілля силовиків щодо бізнесу буде припинено.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.Тігіпка, про це він заявив учора ввечері в ефірі телеканалу «Інтер».

Зокрема, С.Тігіпко визнав, що сьогодні дуже гостро стоїть проблема втручання в бізнес з боку силових структур. «Проблема корупції і втручання в бізнес зараз, я вважаю, одна з найбільших. Усі можуть про це говорити, а партія влади зобов'язана діяти. Найближчим часом ми запропонуємо, яким чином можна змінити роботу силових міністерств і відомств», - сказав він.

За словами віце-прем’єра, робоча група під його керівництвом підготувала законопроект, спрямований на викорінення корупції в силових відомствах.

Віце-прем’єр пояснив, що йдеться про те, щоб законодавчо визначити одну структуру, яка буде займатися фінансовою системою.

«Я отримав добро на підготовку такого законопроекту, фахівці «Реформаторського клубу» підготували його під моїм керівництвом, і наступного тижня ми постараємося розпочати його обговорення», - повідомив С.Тігіпко.