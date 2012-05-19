У Києві заарештували екс-керівника кредитної спілки

У Києві заарештовано колишнього голову правління кредитної спілки «Український фінансовий союз».

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із ЗМІ прокуратури Києва, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою стосовно екс-голови правління цієї кредитної спілки обрано Голосіївським районним судом Києва.

За даними прокуратури, колишній посадовець обвинувачується у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України) та службовому підробленні (ч. 2 ст. 366 КК України). Він підробляв кредитні договори та на їх підставі отримав майже 13 млн грн коштів вкладників кредитної спілки.

Досудове слідство у справі здійснюється прокуратурою столиці.