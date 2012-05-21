Янукович і Азаров привітали працівників банківської галузі з професійним святом

Президент України Віктор Янукович і прем’єр-міністр Микола Азаров привітали працівників банківської галузі з професійним святом.

Як повідомляє прес-служба Президента, глава держави у своєму привітанні зазначив, що «сьогодні перед банківськими установами стоять непрості завдання – разом з іншими економічними суб'єктами забезпечити відновлення темпів економічного зростання та реалізацію широкого спектра соціальних програм».

Президент висловив переконання, що наполеглива праця банківських працівників, їхні сумлінність та високий фаховий рівень і надалі сприятимуть розбудові банківської галузі та забезпеченню стабільності фінансової системи.

Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, М.Азаров у своєму привітанні наголосив, що професія банкіра надзвичайно важлива та відповідальна. «Ваші рішення впливають на процеси, що відбуваються в економіці, на розвиток держави та добробут її громадян. У той же час ви щохвилини несете відповідальність за ефективність управління коштами клієнтів», - зазначив прем’єр, звертаючись до працівників банківської сфери.

Він переконаний, що працівник банківської системи - не професія, а покликання і запевнив, що уряд високо цінує кропітку та відповідальну працю банкірів, яка потребує високого професіоналізму.

В.Янукович і М.Азаров побажали працівникам банків святкового настрою, міцного здоров’я, родинного затишку, добра та професійних успіхів.