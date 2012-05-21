Європейський банк реконструкції та розвитку змінить президента

Рада керівників найбільшого фінансового інвестора в Україні – Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) прийняла рішення призначити новим президентом банку (на чотирирічний термін) представника Великобританії Суму Чакрабарті, йдеться в повідомленні банку.

Новий президент банку вступить на посаду 3 липня 2012 року. Він замінить Томаса Мірова, який очолював банк з 2008 року.

До призначення в ЄБРР випускник Оксфорда С.Чакрабарті займав пост секретаря міністерства юстиції Великобританії. Банк повідомляє, що на посаді керівника міністерського департаменту міжнародного розвитку С.Чакрабарті мав, зокрема, досвід роботи з економіками, що розвиваються, Східної Європи і країн колишнього Радянського Союзу.

Світові засоби масової інформації пишуть, що С.Чакрабарті став першим британським громадянином, який очолив ЄББР. З моменту створення банку крісло президента банку займали німці і французи.

Довідка УНІАН. ЄБРР є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. Станом на квітень, банк узяв на себе зобов'язання щодо надання більш як 7,4 млрд євро (9,76 млрд дол.) у рамках 293 проектів.

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