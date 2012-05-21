Торги на міжбанку сьогодні відкрилися котируваннями 8,0530/8,0580 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 8,0530/8,0580 грн/дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2580/0,2584, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,2795/10,2875. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар збільшилися – 1,2768/1,2770 (п'ятниця – 1,2657/1,2659). У п'ятницю, 18 травня, Нацбанк на ринок не виходив.

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