ЄБРР озвучив свій прогноз щодо темпів зростання економіки України

Найбільший фінансовий інвестор в Україні – Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) зберіг прогноз зниження темпів зростання української економіки у 2012 році до 2,5%, проте чекає прискорення зростання ВВП країни у 2013 році до 4,0%, зазначається у повідомленні банку.

Згідно з даними Держстату, валовий внутрішній продукт України у 2011 році зріс на 5,2%.

ЄБРР також очікує на зниження середньорічної інфляції в Україні в 2012 році до 4,0% - з 7,7% в 2011 році.

«Українську економіку зачепила нова хвиля нестабільності в єврозоні. Зниження зовнішнього попиту і невисокі ціни на сталь призводять до погіршення ситуації в машинобудуванні і металургії… Сільськогосподарське виробництво також сповільнюється через незвичайно холодну зиму», - зазначається у повідомленні ЄБРР.

«У зв'язку з тим, що економіка України дуже схильна до впливу єврозони, події в ЄС залишатимуться важливим чинником для зростання країни і економічної стабільності найближчими місяцями», - заявляє банк.

Як відзначає «КоммерсантЪ-Украина» (№ 77 від 21 травня), Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) підтвердив прогноз зростання української економіки лише на 2,5% - один з найгірших показників серед прогнозів для країн Східної Європи.

Крім зниження експортного попиту на продукцію металургії і машинобудування, негативний вплив на економіку, на думку банку, чинитиме скорочення виробництва у сільському господарстві і завершення інфраструктурних проектів перед Євро-2012.

Водночас, аналогічне зростання економіки ЄБРР чекає лише в Білорусі. Але, незважаючи на низький прогноз для українського ВВП, позитивним є вже сам факт підтвердження попередніх прогнозів, оскільки останнім часом міжнародні організації лише погіршували оцінки.

У банку також розраховують, що відновлення економіки єврозони позитивно вплине на український ВВП. За словами українських експертів, в ЄБРР прогнозують відновлення економіки єврозони у другому півріччі, що має напряму вплинути на зростання ВВП країн, що розвиваються.

У своєму звіті ЄБРР наголошує на великому значенні високого внутрішнього попиту в Україні для підтримки темпів зростання економіки, проте не уточнює, як на нього вплинуть передвиборне зростання соціальних стандартів.

Як повідомив на початку травня Держстат, зростання валового внутрішнього продукту України в першому кварталі 2012 року щодо відповідного періоду 2011 року становило 1,8% порівняно зі зростанням на 5,4% у першому кварталі 2011 року.

За січень-березень 2012 року зростання ВВП також сповільнилося і порівняно з четвертим кварталом 2011 року (4,7%).

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розраховано, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляції - на рівні 7,9%.