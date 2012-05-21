Зниження вимог до формування резервів на коррахунку в НБУ слабо вплине на зростання обсягів кредитування — банкіри

Зниження вимог до формування обов'язкових резервів на окремому кореспондентському рахунку в Національному банку України (НБУ) слабо вплине на збільшення обсягів кредитування. Таку думку висловив УНІАН скарбник одного з комерційних банків з іноземним капіталом.

“За нашими підрахунками, дії НБУ приведуть до вивільнення близько 1,5 млрд грн коштів комерційних банків, що в масштабах усієї банківської системи є недостатнім для істотної активізації кредитування. Очікуваного Нацбанком ефекту не буде досягнуто, - сказав банкір. - Не виключено, що для досягнення поставленої мети регулятор у недалекому майбутньому ще понизить на 10% суму перерахунку на коррахунок в НБУ обов'язкових резервів, але для відновлення широкомасштабного кредитування цього також буде недостатньо”.

Співробітник казначейства банку з українським капіталом також припустив, що Нацбанк далі знижуватиме обсяг перерахунку на окремий коррахунок і навіть не виключив, що його може бути знижено до нуля. При цьому банкір припускає, що буде посилено інші вимоги до резервування.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк своєю ухвалою №197 від 18 травня 2012 року зменшив вимоги до розміру коштів, які комерційні банки повинні тримати на окремому рахунку в НБУ з 60% до 50% суми обов'язкових резервів. Регулятор також збільшив з 30% до 40% обсяг обов'язкових резервів, який повинен зберігатися щодня на початок операційного дня на кореспондентському рахунку банку в НБУ. Норми набудуть чинності з 31 травня п.р. Своє рішення Нацбанк мотивує бажанням підвищити кредитну активність комерційних банків, збільшивши їх ліквідність.