Онлайн-співпраця податкової та митниці принесе бюджету щонайменше 1 млрд грн - Голова ДПСУ

Голова ДПС України Олександр Клименко та Голова Державної митної служби України Ігор Калєтнік підписали Угоду про інформаційне співробітництво.

Завдяки єдиному протоколу передачі даних служби обмінюватимуться інформацією в режимі онлайн, зазначається в повідомленні ДПСУ. Інформація буде переноситися автоматично через FTP-сервер, що дозволить виключити «людський фактор» і підвищити ефективність роботи обох служб.

„Підвищена оперативність обміну інформацією допоможе швидше та ефективніше відстежувати податкові ризики і контролювати податкові зобов`язання при здійсненні експортно-імпортних операцій”, – підкреслив Голова ДПСУ Олександр Клименко.

У свою чергу Голова Держмитслужби Ігор Калєтнік зазначив, що «митна служба володіє унікальним масивом інформації, який формується в ході здійснення контролю зовнішньоекономічної діяльності. Тому, обмін даними є взаємовигідним для підвищення ефективності роботи наших відомств».

На сьогодні податкова отримує від митних органів електронні копії вже оформлених митних декларацій з імпорту та прийнятих до оформлення декларацій з експорту. З введенням єдиного протоколу податкова отримуватиме декларації ще до митного оформлення, натомість оперативно надаватиме митниці дані про платників податків та середню ціну товару.

„За попередніми оцінками, завдяки такій інформаційній співпраці в бюджет у межах боротьби з тіньовим сектором додатково буде залучено як мінімум 1 млрд. гривень. Крім того, ми отримаємо зниження недобросовісної конкуренції на ринку та, відповідно, покращення бізнес-клімату в країні”, – підсумував керівник ДПСУ.