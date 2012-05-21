Ліквідація програми розвитку країни не матиме негативних наслідків - Акімова

Ліквідація як такого інституту програми економічного і соціального розвитку країни не матиме жодних негативних наслідків для якості бюджету і його реалізації.

Таку думку ZN.UA висловила перший заступник Адміністрації Президента України Ірина Акімова, коментуючи прийнятий Верховною Радою 17 травня закон, ініціатором якого виступив Президент Віктор Янукович.

І.Акимова зазначила, що запропоновані главою держави законодавчі зміни передбачають оптимізацію системи програмних документів шляхом скасування необхідності розробки Державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідний рік.

«Розробка цієї програми є дуже обтяжливою для органів виконавчої влади, потребує багато часу, ресурсів. Проте фактично Державна програма не стала дієвим інструментом реалізації державної соціально-економічної політики. Вона була затверджена парламентом лише у 2010 році. Жодного разу державний бюджет не формувався на основі цієї програми», - зазначила І.Акімова.

Натомість, пояснює вона, сьогодні на практиці «вже реалізовується новий підхід до державного планування» - через затвердження Кабміном Національних планів дій (для належного виконання президентської програми економічних реформ).

«Зважаючи на це, немає подальшої необхідності в розробці і схваленні Державної програми економічного і соціального розвитку», - наголосила перший заступник голові АП.

Таким чином, на її думку, ухвалення закону дасть змогу зробити передбачуваними пріоритети розвитку України, забезпечить стабільність в їх реалізації (адже заявлені пріоритети будуть закріплені у великій кількості програмних документів), ліквідувати відмінності в програмах і тактиці дій виконавчої влади в процесі здійснення реформ і виконання своїх повноважень.

Як зазначає ZN.ua, 17 травня 2012 року провладні депутати затвердили в цілому президентський законопроект №9665 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо системи програмних документів)». Таким чином, провладна більшість у Верховній Раді погодилася позбавити себе як законодавчого органу повноважень щорічно визначати бюджетну політику і затверджувати програми економічного і соціального розвитку країни наступного року. Також Рада фактично погодилася прирівняти до Конституції щорічні послання В.Януковича до парламенту. За таке рішення проголосували 235 народних депутатів.

Як йдеться в пояснювальній записці, законопроект розроблено «з метою створення сприятливіших умов для реалізації Президентом України конституційних повноважень у частині функціонування системи програмних документів».

Закон вносить зміни до законодавчих актів України, згідно з якими, зокрема: проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період і прогноз державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди ґрунтується на щорічних посланнях Президента України.

При цьому виключається повноваження Верховної Ради за визначенням бюджетної політики на наступний бюджетний період (зміни до Бюджетного кодексу України);

Програма діяльності Кабінету міністрів тепер також базується на щорічних посланнях Президента. Крім того, Кабмін видає акти на основі і на виконання не тільки Конституції і законів України, актів Президента України, а й щорічних послань Президента України (зміни до закону «Про Кабінет міністрів України»).

У перелік основних завдань центральних органів виконавчої влади і місцевих державних адміністрацій включається виконання ними щорічних послань Президента України (зміни до законів «Про місцеві державні адміністрації» і «Про центральні органи виконавчої влади»).

Також виключається необхідність розробки і затвердження щорічної Державної програми економічного і соціального розвитку України (зміни до законів «Про державне прогнозування і розробку програм економічного і соціального розвитку України» і «Про державні цільові програми»).