"Вивільнена" гривня кредитні ставки не знизить

НБУ продовжує політику вивільнення гривні. Проте результати нововведень, цілком ймовірно, можуть виявитися далекими від тих, на які розраховують ініціатори.

Останнє зниження нормативів із резервування коштів банку на окремому рахунку НБУ з 60% до 50% фактично покликане збільшити кількість гривні у банківській системі. Очікується, що загальне збільшення вільної гривні не перевищить 2 млрд грн, що може тільки частково вплинути на ситуацію з ресурсами.

Починаючи з осені 2011 року, Нацбанк одночасно намагався скоротити попит на валюту і серед населення: як за допомогою "батога" - посилення правил готівкового обміну валюти, так і за допомогою "пряника" - інвестиційних монет і «золотих» сертифікатів.

Восени минулого року НБУ фактично за рахунок нормативних обмежень істотно зменшив кількість вільної гривні, яка могла перебувати в обігу у банківському секторі. Тоді це робилося задля того, щоб зменшити попит на валюту на валютному ринку і тим самим врятувати золотовалютні резерви.

Тепер ситуація радикально змінилася, і попит на валюту у порівнянні з осінню зменшився. Як наслідок - немає сенсу істотно обмежувати обсяги гривні, яка перебуває в обігу у банківському секторі. Вже фактично декілька місяців залишки на коррахунках банків залишаються на рівні не менш ніж 20 млрд грн, чого цілком достатньо для нормального функціонування банківського сектора.

Тепер перед банківським сектором стоїть завдання дещо іншого рівня. Від початку поточного року фактично знижується обсяг кредитування. Причому якщо раніше це стосувалося фізичних осіб, то тепер уже і юридичні особи стали менше брати кредити. Головна проблема, як вважають деякі політики та експерти, - це високі ставки за кредитами. Збільшення обсягів вільної гривні має стати стимулом для зниження кредитних ставок. Так міркують ті фахівці, які вважають, що в українському банківському секторі діють монетарні закони. Але це далеко не так. В умовах українського банківського ринку збільшення гривневої ліквідності на 2 млрд грн навряд чи здатне істотно вплинути на вартість грошей на ринку. Це дуже маленька сума.

Скоріш за все, ці гроші підуть на купівлю валюти, а не на збільшення кредитування. Причому напередодні виборів банки не хочуть ризикувати і тому не квапляться нарощувати кредитування. У такій ситуації надійнішими і вигіднішими є операції з валютою. Зокрема тому, що операції з валютою значно простіше переорієнтовувати на інші заходи, ніж видані кредити. Ось такий парадокс нашої фінансової системи. Зростання вільної гривні не завжди означає зниження ставок і зростання кредитування. Тому зростання курсу долара на міжбанківському ринку до рівня 8,05 грн можна вважати закономірним. Процес підготовки до парламентських виборів почався, і дедалі більше бізнесменів та фізосіб думатимуть не про кредити, а про надійну гавань для своїх грошей. Таку, як валюта.

Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру (для УНІАН)