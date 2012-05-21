Економічне зростання в 2013 р. буде визначати динаміка курсу гривні - експерт

Економічне зростання в Україні в 2013 році в основному залежатиме від того, чи збережеться гривня на своїх поточних позиціях, сказав в коментарі УНІАН аналітик АТ «Ерсте Банк» Мар'ян Заблоцький.

«Враховуючи динаміку спаду експорту, збереження курсу - це далеко не найімовірніший сценарій. Девальвація гривні дасть можливість значно підтримати економічне зростання завдяки обмеженню обсягів імпорту та підтримки експорту», - вважає експерт.

Також він нагадав, що за прогнозами експертів «Ерсте Банку», зростання ВВП в 2012 році не перевищить 1%, причому, як зазначив Заблоцький, навіть це зростання зберегти буде досить складно через надто оптимістичні плани запозичень Мінфіну і подальшого падіння зовнішнього попиту.

Як повідомляв УНІАН, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) зберіг прогноз зниження темпів зростання української економіки в 2012 році до 2,5%, але очікує прискорення росту ВВП країни в 2013 році до 4%.

У квітні Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання ВВП України в 2012 році з 4,8% до 3%. Зростання ВВП України в 2013 році очікується на рівні 3,5%.

При цьому МВФ поліпшив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% в поточному році (грудень до грудня). Інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

Зростання ВВП України в першому кварталі 2012 року до відповідного періоду 2011 року склало 1,8%, проти зростання на 5,4% в I кварталі 2011 року у порівнянні з відповідним періодом 2010 року.

За січень-березень 2012 зростання ВВП також сповільнилося і в порівнянні з четвертим кварталом 2011 року (4,7%).

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляції - на рівні 7,9%.

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