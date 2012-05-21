УЄФА вкладає у створення фан-зон у містах, що приймають Євро-2012, більш як 3,2 млн євро

Внесок УЄФА у створення фан-зон у містах, які приймають матчі фінальної частини чемпіонату Європи з футболу, становить більш як 3 млн 250 тис євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції директор турніру УЄФА Євро-2012 в Україні Маркіян Лубківський.

Він зазначив, що на створення фан-зони в Києві УЄФА виділила 1 млн євро, у Донецьку, Львові та Харкові - по 750 тис євро.

Крім того, М.Лубківський повідомив, що за безкоштовне перевезення вболівальників, які мають квитки на матчі, до стадіонів УЄФА компенсує Києву 387 тис євро, Донецьку – 280 тис євро, Харкову і Львову - по 124,5 тис євро. У суму компенсації столиці також входять кошти за перевезення уболівальників з міжнародного аеропорту «Бориспіль» до станції метро «Бориспільська».

М.Лубківський зауважив, що іноземних уболівальників перевозитимуть на спеціальних автобусах із символікою Євро-2012 та України. Ці автобуси прибудуть до України на початку червня.

Також М.Лубківський зазначив, що монтаж обладнання у фан-зонах у Києві розпочнеться 28 травня, у Харкові – 21 травня, у Львові – 26 травня, а у Донецьку вже розпочалося 15 травня.

М.Лубківський повідомив, що попит на квитки на матчі Євро-2012 є високим, залишилось вже небагато квитків.

Довідка УНІАН. Матчі фіналу Євро-2012 відбудуться в українських містах Києві, Львові, Донецьку та Харкові та польських Варшаві, Вроцлаві, Гданську та Познані з 8 червня по 1 липня.