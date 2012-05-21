На міжбанку торги закрилися котируваннями 8,0555/8,0585 грн/дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0530/8,0580, на 12:00 ціни знизилися - 8,0525/8,0550. На час закриття торгів цінові рівні підвищилися до 8,0555/8,0585 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2580/0,2584, на 12:00 ціни підвищилися: 0,2582/0,2586. На час закриття ціни знизилися - 0,2580/0,2584. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 31,1975 (-0,1225).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,2750/1,2810.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,2795/10,2875, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,2860/10,2930. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH знизилися до 10,2835/10,2910.