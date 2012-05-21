Регулятивний капітал українських банків у квітні збільшився на 0,7%, а з початку року скоротився на 3,4% - до 172,412 млрд грн, повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з циркулярами Нацбанку, регулятивний капітал є одним з найважливіших показників діяльності банків, основним призначенням якого є покриття негативних наслідків різних ризиків, які банки беруть на себе у процесі своєї діяльності, і забезпечення захисту вкладів, фінансової стійкості і стабільної діяльності банків. Регулятивний капітал банку - сукупність основного (1-го рівня) капіталу і додаткового (2-го рівня) капіталу.

Сума простроченої заборгованості за кредитами у комбанках за січень-квітень збільшилася на 3,4%, у т.ч. в березні - на 2,7%, до 81,978 млрд грн. Також збільшилася її питома вага у кредитному портфелі банків до 9,9% на 1 травня 2012 року з 9,61% - на початок поточного року, і з 9,64% - на 1 квітня 2012 року.

Частка іноземного капіталу в банківській системі країни за січень-березень скоротилася з 41,9% на початок поточного року і з 41,8% на 1 квітня 2012 року до 41,4% станом на 1 травня 2012 року. Кількість банків з іноземним капіталом залишалася на рівні 53 кредитно-фінансових установ, з яких 22 банки - з 100%-м іноземним капіталом.

Станом на 1 квітня 2012 року, ліцензію Нацбанку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків України. У стадії ліквідації перебувають 23 банки.

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