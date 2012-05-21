Україна погодила з ВТБ схему погашення кредиту в 2 млрд дол. - джерело

Міністерство фінансів України погодило з керівництвом російського «Внєшторгбанку» (ВТБ) схему погашення кредиту у розмірі 2 млрд дол., термін погашення якого закінчується в червні.

Як повідомило УНІАН джерело у фінансових колах, згідно з домовленістю, 500 млн. дол. суми кредиту буде погашено «живими» грошима, для погашення 500 млн. дол. буде залучено новий кредит ВТБ; ще 1 млрд дол. буде рефінансовано шляхом випуску цінних паперів.

Джерело також повідомило, що умови виділення кредиту і розміщення паперів на сьогодні ще обговорюються.

При цьому воно зазначило, що умови будуть ринковими.

Нагадаємо, що 18 травня прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив про досягнення домовленості з ВТБ з питання погашення кредиту. Проте він не став повідомляти деталі до здійснення операції.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін України і ВТБ розглядали декілька варіантів погашення кредиту.

Зокрема, обговорювалася можливість залучення нового кредиту ВТБ на 1 млрд дол. строком на 5 років з ринковими відсотками, а під другий мільярд могли бути випущені цінні папери. Також обговорювалася можливість випуску паперів під всю суму кредиту.

Довідка УНІАН. Україна одержала від російського «Внєшторгбанку» на 6 місяців кредит у розмірі 2 млрд дол. для покриття дефіциту державного бюджету під 6,7% річних. За умовами його надання, кредит може бути продовжено тричі на термін 6 місяців.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров у листопаді 2011 року заявляв, що починається процес переоформлення кредиту ВТБ в довгостроковий кредит під облігації українського уряду.

У грудні 2011 року Україна продовжила на шість місяців кредитну угоду з російським «Внєшторгбанком» (ВТБ) на суму 2 млрд дол.

У Плані управління державним боргом на II квартал 2012 року, оприлюдненому 11 квітня на сайті Мінфіну, передбачається, що в червні п.р. повинен бути погашений кредит на 2 млрд дол., залучений урядом два роки тому від російського «Внєшторгбанку» для покриття дефіциту державного бюджету під 6,7% річних.