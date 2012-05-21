Приїзд місії МВФ не матиме значного впливу на українські фінансові ринки - експерт

Приїзд місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) не матиме значного впливу на українські фінансові ринки, повідомив у коментарі УНІАН керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні Микола Івченко.

«Сам по собі приїзд місії МВФ сприймається деякими учасниками ринків, як помірно позитивна подія. Багато чого буде залежати від підсумкового комюніке за підсумками даної поїздки. Якщо МВФ знову зробить акцент на небажанні влади підвищувати ціни на газ та відсутності прогресу в переговорах, то гривня і український фондовий ринок отримають ще один привід для зниження»- відзначає М.Івченко.

Тим не менше, він вважає, що ймовірно, на тлі поліпшення стану платіжного балансу країни, цього разу «тональність МВФ буде більш поміркована», що матиме нейтральний вплив на українські фінансові ринки.

М.Івченко також повідомив, що певну підтримку цього тижня гривня і український фондовий ринок отримають з Європи, де все більшого поширення набувають новини про те, що Греція може залишитися в єврозоні.

Як повідомляв УНІАН, місія МВФ сьогодні, 21 травня, прибула до України для завершення дискусій щодо перегляду програми співпраці.

Планується, що місія МВФ буде перебувати з візитом в Україні до 28 травня.

Довідка УНІАН. У липні 2010 року МВФ схвалив програму stand-by для України, в рамках якої був готовий виділити близько 15,5 млрд дол до кінця поточного року.

Відразу після схвалення програми співпраці Україна отримала перший транш кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд дол

22 грудня 2010 був виділений другий транш кредиту stand-by у розмірі 1 млрд SDR, що складає 1,5 млрд дол

Однак для отримання чергового траншу кредиту МВФ Україна має виконати ряд вимог, зокрема, підвищити тарифи на газ і теплопостачання для населення.