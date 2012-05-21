Експерти прогнозують зростання ВВП України в 2012 році на рівні 2,5%, в 2013 р. - 3,7-4,2%

За оцінками експертів інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB, зростання валового внутрішнього продукту в Україні у 2012 році складе 2,5%, в 2013 р. - 3,7-4,2%, повідомив у коментарі УНІАН керівник FOREX CLUB в Україні Микола Івченко.

«У поточному році ми також очікуємо зростання в Україні на рівні 2,5%», - сказав М.Івченко.

При цьому він пояснив, що таке незначне зростання пов'язане з повільним зростанням кредитного портфеля, яке буде стримувати зростання споживання населення та інвестицій бізнесу, з погіршенням стану основних торгових партнерів України на тлі боргової кризи в єврозоні та уповільненням зростання номінальних доходів населення.

«У 2013 році ми очікуємо прискорення зростання у зв'язку з поступовим вирішенням боргової кризи в єврозоні, прискоренням кредитування та збільшенням темпів зростання номінальних доходів населення. За нашими оцінками, зростання економіки України в 2013 році складе 3,7-4,2%», - повідомив експерт.

Коментуючи оприлюднений Європейським банком реконструкції та розвитку оновлений прогноз розвитку світової економіки, М.Івченко зазначив, що такий досить оптимістичний прогноз щодо 2013 року пов'язаний з очікуванням прискорення глобального економічного зростання на тлі поступово вирішення боргової кризи в єврозоні. «Очікується, що вже до кінця 2012 року стануть зрозумілішими перспективи Греції, Іспанії, Португалії та Італії. Базовий прогноз полягає в тому, що поступово боргова криза буде сходити нанівець за рахунок заходів бюджетної економії в єврозоні та значної ліквідності, влитої світовими центральними банками», - сказав М.Івченко.

Для України оптимістичний прогноз на 2013 рік (4% - за прогнозами ЄБРР), за словами керівника FOREX CLUB, також пов'язаний з тим, що в 2012 році очікується незначне зростання, що знижує базу порівняння при визначенні перспектив зростання в 2013 році.

Як повідомляв УНІАН, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) зберіг прогноз зниження темпів зростання української економіки в 2012 році до 2,5%, але очікує прискорення росту ВВП країни в 2013 році до 4%.

У квітні Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання ВВП України в 2012 році з 4,8% до 3%. Зростання ВВП України в 2013 році очікується на рівні 3,5%.

При цьому МВФ поліпшив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% в поточному році (грудень до грудня). Інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

Зростання ВВП України в першому кварталі 2012 року по відношенню до відповідного періоду 2011 року склало 1,8% проти зростання на 5,4% в I кварталі 2011 року.

За січень-березень 2012 зростання ВВП також сповільнилося і в порівнянні з четвертим кварталом 2011 року (4,7%).

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляції - на рівні 7,9%.

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