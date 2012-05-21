Хорошковський розповів місії МВФ, коли піднімуть ціну на газ для населення

Перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський зустрівся з місією Міжнародного валютного фонду (МВФ) під керівництвом Кріса Джарвіса (був призначений керівником місії в березні п.р. - УНІАН), яка прибула до Києва. Про це повідомляється на сайті уряду.

В.Хорошковський заявив, що Україна зацікавлена в продовженні співпраці з МВФ.

За його словами, Україна здійснюватиме збільшення тарифів на енергоносії для населення тільки після розробки програми адресної допомоги незахищеним верствам населення і застосування енергозберігаючих технологій.

Як повідомляв УНІАН, місія МВФ сьогодні, 21 травня, прибула до України для завершення дискусій щодо перегляду програми співробітництва.

Планується, що місія МВФ перебуватиме з візитом в Україні до 28 травня.

Довідка УНІАН. У липні 2010 року МВФ схвалив програму stand-by для України, в рамках якої був готовий виділити близько 15,5 млрд дол. до кінця поточного року.

Відразу після схвалення програми співробітництва Україна одержала перший транш кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд дол.

22 грудня 2010 року було виділено другий транш кредиту stand-by у розмірі 1 млрд SDR, що становить 1,5 млрд дол.

Проте для отримання чергового траншу кредиту МВФ Україна повинна виконати ряд вимог, зокрема, підвищити тарифи на газ і теплопостачання для населення.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Приїзд місії МВФ не матиме значного впливу на українські фінансові ринки - експерт