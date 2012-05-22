Експерти: домовленість із ВТБ полегшить виплату 0,5 млрд дол. за євробондами у червні

Досягнення домовленості з російським «Внєшторгбанком» (ВТБ) щодо схеми погашення наданого Україні кредиту у розмірі 2 млрд дол. спростить задачу країни з виплати 0,5 млрд дол. у рамках погашення єврооблігацій у червні цього року.

Про це йдеться в огляді, підготовленому експертами «ІНГ Банк Україна».

Експерти відзначають, що новина про те, що український уряд досяг угоди з російським банком, безумовно, є позитивною для короткострокової спроможності України виконувати зобов'язання за зовнішніми запозиченнями, оскільки згладжує зовнішні виплати уряду протягом найближчих 2-3 місяців.

«Таким чином, заплановане на кінець червня погашення єврооблігацій на 0,5 млрд дол. не буде для уряду досить складним, оскільки його ліквідність на кінець квітня залишається на рівні 1,1 млрд дол.», - вважають експерти «ІНГ Банк Україна».

Як повідомило 21 травня агентство УНІАН джерело у фінансових колах, Мінфін погодив з керівництвом російського «Внєшторгбанку» (ВТБ) схему погашення кредиту у розмірі 2 млрд дол.

Так, за інформацією джерела, згідно з домовленістю, 500 млн дол. суми кредиту було погашено «живими» грошима, для погашення 500 млн. дол. було залучено новий кредит ВТБ; ще 1 млрд дол. було рефінансовано шляхом випуску цінних паперів.

Джерело також повідомило, що умови виділення кредиту і розміщення паперів на сьогодні ще обговорюються.

При цьому джерело відзначило, що умови будуть ринковими.

Нагадаємо, що 18 травня прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив про досягнення домовленості з ВТБ з питання погашення кредиту. Проте він не повідомив деталей щодо здійснення операції.

Раніше Мінфін України і ВТБ розглядали кілька варіантів погашення кредиту.

Зокрема, обговорювалася можливість залучення нового кредиту ВТБ на 1 млрд дол., терміном на 5 років з ринковими відсотками, а під другий мільярд могли бути випущені цінні папери. Також обговорювалася можливість випуску паперів під всю суму кредиту.

Довідка УНІАН. Україна одержала від російського «Внєшторгбанку» на 6 місяців кредит у розмірі 2 млрд дол. для покриття дефіциту державного бюджету під 6,7% річних. За умовами його надання, кредит може бути продовжений тричі терміном на 6 місяців.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров в листопаді 2011 року заявляв, що починається процес переоформлення кредиту ВТБ у довгостроковий кредит під облігації українського уряду.

У грудні 2011 року Україна продовжила на шість місяців кредитну угоду з російською «Внєшторгбанком» (ВТБ) на суму 2 млрд дол.

У Плані управління державним боргом на II квартал 2012 року, оприлюдненим 11 квітня на сайті Мінфіну, передбачається що у червні п.р. має бути погашений кредит на 2 млрд дол., залучений урядом два роки тому від російського «Внєшторгбанку» для покриття дефіциту державного бюджету під 6,7% річних.