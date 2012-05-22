Верховна Рада планує внести зміни до закону про природні монополії

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про природні монополії» (№ 10338), внесений Кабінетом міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосували 238 народних депутатів із 413 зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом передбачено, що рішення щодо застосування стимулюючого регулювання у відповідній сфері приймається органом, який здійснює державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій, за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань формування політики у відповідній галузі та центральним органом виконавчої влади, що відповідає за реалізацію державної цінової політики.

Також передбачено, що відповідно до Закону “Про природні монополії” регулюється діяльність суб'єктів природних монополій у таких сферах: транспортування природного і нафтового газу трубопроводами; розподілу природного і нафтового газу трубопроводами.

У разі застосування стимулюючого регулювання орган, який регулює діяльність суб’єктів природних монополій, враховує: витрати відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (крім амортизації та витрат, визначених частиною третьою цієї статті); витрати на амортизацію активів, що включені до регуляторної бази активів; податки і збори (обов’язкові платежі) до бюджетів та до державних цільових фондів; регуляторну базу активів; регуляторну норму доходу; віддаленість різних груп споживачів від місця виробництва товарів; якість товарів, що виробляються (реалізуються) суб’єктами природних монополій; державні дотації та інші форми державної підтримки, гранти, внески споживачів.

В іншому разі орган, який здійснює державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій, під час регулювання цін (тарифів) на товари суб’єкта природної монополії враховує: витрати, які згідно з Податковим кодексом України враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств; податки і збори (обов’язкові платежі) до бюджетів та до державних цільових фондів; вартість основних засобів, амортизацію, потреби в інвестиціях, визначених у встановленому порядку; очікуваний прибуток від можливої реалізації товарів за різними цінами (тарифами); віддаленість різних груп споживачів від місця виробництва товарів; якість товарів, що виробляються (реалізується) суб’єктами природних монополій; державні дотації та інші форми державної підтримки.

Органи, які здійснюють державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій, у межах своїх повноважень у разі застосування стимулюючого регулювання визначають групи активів, строк їх корисного використання та метод нарахування амортизації активів, що включені до регуляторної бази активів.

Для визначення регуляторної бази активів під час переходу до стимулюючого регулювання суб’єктом оціночної діяльності згідно із законодавством одноразово проводиться незалежна оцінка активів, що використовуються для здійснення регульованої відповідно до цього законопроекту сфери діяльності суб’єктів природних монополій, за методикою оцінки, що визначається органом державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності, за погодженням з органом, який здійснює державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій. Звіт про оцінку таких активів підлягає обов’язковому рецензуванню рецензентами, які працюють в органі державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності.